DJ’s met wereldfaam draaien vanavond op dak Forum Groningen

GRONINGEN – NOK en Forum Groningen presenteren vanavond samen Rooftop Sessions, een unieke livestream vanaf het dak van het Forum.

De line up bestaat uit drie DJ’s met wereldfaam, die allen hun roots in het noorden van Nederland hebben liggen. Het evenement start om 17.30 uur en duurt tot zonsondergang. Zo kan iedereen thuis maximaal genieten van het prachtige uitzicht over Stad en Ommeland. De presentatie ligt in handen van Colin Mooijman.

Timetable

17.30 uur – Posij

18.30 uur – Magnificence

19.30 uur – Zonderling

20.30 uur – verwacht einde

Niet openbaar

De productie van het evenement is in handen van restaurant NOK en Forum Groningen in samenwerking met MY Facilities, Flapper Management en Epic247 Agency. De DJ-sessie op het dak is beslist geen openbaar evenement. Genieten van de Rooftop Sessions doe je thuis met de livestream.

Foto: NOK/Facebook