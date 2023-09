Documentaire over de Groningse zanger Burdy op RTV Noord

ULRUM – RTV Noord heeft anderhalf jaar lang volkszanger Burdy uit Ulrum gevolgd. Het resultaat is op zondag 24 september te zien in DOCNOORD, het documentaire programma op RTV Noord.

“Hier is het feestbeest”, galmt het door een feesttent. Het is de openingsscène van een film over volkszanger Burdy die op zondag 24 september in première gaat. Burdy (59, echte naam Bert Schaap) is behalve zanger ook buschauffeur en heeft zich onlangs in de gemeentepolitiek gestort. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 werd Schaap raadslid in de gemeente Het Hogeland. “We besloten hem gedurende een periode te volgen en te kijken naar de ups en downs van deze markante Groningse artiest,” zegt verslaggever en documentairemaker Jeroen Berkenbosch. “Aanvankelijk dachten we aan een paar maanden, maar dat werd anderhalf jaar.”

Schaap, bekend van hits, zoals Mit mien ogen dicht en Welkom in de bus, was altijd van plan om het op zijn 60e wat rustiger aan te gaan doen. Maar of ‘m dat gaat lukken? “Daar krijgt de kijker een antwoord op”, aldus Berkenbosch. “Ik herinner me een zonnige zomerdag waarop Bert me belde: ‘Kun je even langskomen? Ik heb wat vervelend nieuws’. Ik vroeg me af wat er aan de hand zou zijn.” Eenmaal in Ulrum aangekomen, trof Berkenbosch een ongebruikelijk sombere Burdy. “Bert vertelde dat het al een tijdje niet zo lekker liep in zijn politieke partij en dat hij een moeilijke beslissing had genomen: hij ging overstappen naar een andere politieke partij. Terwijl hij dit vertelde, donderde de parasol naast ons om.”

De omvallende parasol is volgens Berkenbosch exemplarisch voor Bert. “Als hij ergens verschijnt, gebeurt er altijd wel iets. Dit wordt bevestigd door de sprekers in de film, en ik heb het zelf ook ervaren. Een brandalarm dat spontaan afgaat, lampen die beginnen te knipperen, een onverwachte liefdesverklaring, je verveelt je nooit met hem.” Volgens Berkenbosch gebeurt er ook altijd iets met het publiek. “Bert is een echte entertainer. Of hij nu optreedt in Groningen of Friesland, hij weet op zijn manier het publiek op te zwepen.”

In de film Burdy, Alles veur de Grunnegers, wordt alleen Gronings gesproken. De film wordt op zondag 24 september 2023 de hele avond en nacht op het halve uur uitgezonden op RTV Noord, de eerste uitzending is om 18.30 uur.

Foto: RTV Noord