Doe mee met We’ll meet again

Dit jaar zouden we samen met elkaar 75 jaar vrijheid vieren. Het is dan ook extra wrang dat juist in dit jubileumjaar de coronacrisis een streep zet door alle festiviteiten. Om te voorkomen dat het op 5 mei stilvalt, brengt de cultuursector een hommage aan de vrijheid met het lied We’ll Meet Again van Vera Lynn. Professionele musici, amateurs, dansers, acteurs en iedereen die mee wil doen brengen onder leiding van Reinout Douma (Noordpool Orkest) en Karin Noeken (De Wijk De Wereld, de Steeg) het lied ten gehore, vanuit de eigen tuin of het balkon, in Stad en Ommeland, om klokslag 21.00 uur.

Doe ook mee en meld je aan!

Wil jij ook meedoen? Zit je bij een koor of een orkest of vind je het gewoon leuk om te spelen of te zingen? Of heb je een muzikale vriend, vriendin, buurman of buurvrouw? Dankzij de arrangementen van het Noordpool Orkest kan iedereen die (een beetje) kan zingen of noten lezen ook meedoen. Aanmelden kan via dit formulier. Na je aanmelding ontvang je vrijdag aanstaande een instructie, de tekst en de arrangementen in je mailbox.

Foto: Fier Westerkwartier