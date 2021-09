Douwe Bob annuleert show in Groningen om coronatoegangsbewijs

GRONINGEN – Douwe Bob heeft zijn tournee geannuleerd omdat hij het uitsluiten van mensen die geen QR-code hebben te discriminerend vindt. Dat meldt de singer-songwriter op Instagram.

Douwe Bob heeft in het najaar diverse optredens door heel Nederland, onder andere een show in De Oosterpoort in Groningen. Maar hij wil daar onder de huidige coronamaatregelen niet aan beginnen. Wie tegenwoordig naar het theater of een concert wil, mag namelijk alleen naar binnen met een QR-code. En dat stuit de zanger tegen de borst: “Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden. Ik wil de mensen liefde geven en schoonheid brengen en mooie dingen geven. Ik ga het niet doen. De discriminatie is te groot.”

‘De discriminatie is te groot’

BN’ers spreken zich uit

Douwe Bob is niet de eerste BN’er die zich uitspreekt tegen discriminatie door het coronatoegangsbewijs. Ook zanger Tim Douwsma stopt met optreden omdat hij niet ‘mee wil doen aan medische apartheid’. En collega singer-songwriter Nielson vindt een samenleving waarin je verplicht bent om te bewijzen dat je niet ziek bent niet kloppen.

Cabaretiers Jandino Asporaat, Hans Teeuwen en Tisjeboyjay hebben aangegeven eveneens geen shows meer te geven zolang het tonen van een coronapas verplicht is. Radiomaker Giel Beelen annuleerde zijn tour omdat hij niemand wil uitsluiten en topmodel Doutzen Kroes zegt niet langer weg te kunnen kijken ‘van al het onrecht dat voor onze neus gebeurt’.

Foto: Douwe Bob/Instagram