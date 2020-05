Ebel Jan van Dijk nieuwe directeur Bevrijdingsfestival

GRONINGEN – Ebel Jan van Dijk (1977) is per 1 juli de nieuwe directeur van Bevrijdingsfestival Groningen.

Van Dijk, eigenaar van Blend Creative Events, is producent van evenementen, presentator en woont in Haren. Per 1 juli volgt hij Diederik van der Meide op als directeur/bestuurder van stichting Vier 5 mei. Ebel Jan kent het festival goed: hij was vanaf 2013 presentator op het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Groningen. De Raad van Toezicht heeft hem gevraagd de functie te bekleden na een procedure waarvoor meerdere kandidaten solliciteerden.

Ebel Jan: “Als presentator van het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Groningen heb ik al vele jaren het genoegen om de vrijheid op 5 mei te mogen vieren met het publiek. Het is voor mij dan ook een eer om het stokje over te mogen nemen van Diederik van der Meide. Hij heeft het festival groot gemaakt.”

“Ik kijk er naar uit om vanuit diverse perspectieven invulling te gaan geven aan het thema ‘vrijheid’. In deze roerige tijden krijgt het begrip vrijheid een extra dimensie. Ik hoop dat wij op 5 mei 2021, samen 75 + 1 jaar bevrijding kunnen vieren. Ik vind het belangrijk dat wij samen herdenken en stilstaan en ons bewust zijn dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.”

