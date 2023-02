Een kijkje achter de schermen bij Zeehondencentrum Pieterburen

PIETERBUREN – In de voorjaarsvakantie kunnen bezoekers weer een kijkje achter de schermen krijgen bij Zeehondencentrum Pieterburen.

Gedurende de hele vakantie, van 18 februari tot en met 5 maart, vindt er een rondleiding plaats waarmee ze op plekken kunnen komen, die normaal niet te zien zijn voor bezoekers. Ook kunnen zij hun roeping als zeehondenarts vinden door het uitvoeren van een endoscopie te oefenen. Niet op een echte zeehond, maar een pluche variant natuurlijk. De echte zeehonden zitten in de opvang. Op dit moment hebben we zowel gewone als grijze zeehonden.

Voeren en vragen stellen

Verder gaat de dagelijkse verzorging van zeehonden ook door. Zo worden een aantal patiënten van de longwormen worden op dit moment in Pieterburen opgevangen. Het Zeehondencentrum neemt bezoekers mee in de verzorging van de dieren, zoals bijvoorbeeld bij het voeren. Tijdens het voeren, wat meerdere keren per dag gebeurt, kun je al jouw vragen stellen aan een medewerker.

Kennismaken met de Waddenzee

Het Zeehondencentrum biedt niet alleen activiteiten in het centrum aan. Tijdens de voorjaarsvakantie vaart de schipper (bij goed weer) meerdere malen met de boot uit om mensen kennis te laten maken met de Waddenzee. Tickets voor zowel een bezoek aan het centrum, als meegaan op de boot zijn verkrijgbaar via de website van het Zeehondencentrum.

Foto: Floor Bierma