Een week lang gratis cursussen proberen bij VRIJDAG in Groningen

GRONINGEN – Twijfel je nog welke cursus je moet kiezen bij VRIJDAG? Probeer het uit! Van maandag 13 tot vrijdag 17 september kun je heel veel lessen één keer gratis proberen.

Iedereen kan kunst maken bij VRIJDAG: vanaf 6 maanden tot 100 jaar. Met of zonder ervaring, meer of minder talent: je kunt direct beginnen met muziekles, in een muziekgroep, met een cursus theater, musical, cabaret of deelnemen aan workshops beeldende kunst (van portretschilderen en fotografie tot houtbewerking en etsen). Onder begeleiding van bevlogen kunstenaar-docenten en bandcoaches worden cursisten uitgedaagd om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Er zijn 229 cursussen, lessen en workshops om uit te kiezen. We begrijpen dat dit misschien keuzestress oplevert, daarom kunnen geïnteresseerden van 13 t/m 17 september gratis een cursus uitproberen. Aanmelden kan via bijvrijdag.nl/probeerweek.

Nieuwe cursussen

In het aanbod van VRIJDAG vind je cursussen van 8 tot 33 weken en ook korte, intensieve workshops. Een groot aantal cursussen worden jaarlijks aangeboden en er zijn 15 nieuwe programma’s toegevoegd aan het aanbod. Zo is er dit jaar voor het eerst een Vrije Inloop voor volwassenen waarbij je op vrijdagavond naar binnen kunt lopen aan de Walstraat 34 en je verrast wordt door een wekelijks wisselend programma. In de cursus Up-, re- en downcyclen leren zowel beginnende als gevorderde naaiers hoe je bestaande kleding of stoffen opnieuw ontwerpt, vermaakt, verandert of hergebruikt.

De Vrije Muzikanten is één van de nieuwe muziekgroepen voor kinderen en jongeren. Met een vaste backline en twee muziekdocenten is er volop ruimte om te experimenteren, improviseren, verschillende instrumenten uit te proberen en vooral veel plezier te beleven met muziek. Geen ervaring vereist om direct te beginnen met samen muziek maken. In de nieuwe percussiegroep Tik ‘m aan trommelen ze op alles wat los en vast zit; verschillende percussie-instrumenten, maar ook alledaagse gebruiksvoorwerpen en je eigen lichaam wordt als muziekinstrument gebruikt.

De Speelruimte voor baby’s en peuters nodigt kinderen uit tot zintuiglijk en fantasievol spel. De vindingrijkheid van het kind inspireert ouders vaak om zelf ook weer te gaan ontdekken. Theaterlessen zijn er voor alle leeftijden, zo zijn er introductiecursus voor zowel 4-jarigen als senioren en kun je o.a. kiezen voor cabaret, musical, theater of een online cursus ZOOM-theater. Het volledige cursusprogramma staat op bijvrijdag.nl.

Inschrijving

Inschrijven voor een cursus bij VRIJDAG kan via bijvrijdag.nl. Voor kinderen en jongeren met een Stadjerspas wordt het lesgeld tot € 450,- vergoed door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Studenten (t/m 27 jaar) krijgen 10% korting.

Inschrijven voor een proefles kan via: bijvrijdag.nl/probeerweek.

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Ook verzorgt VRIJDAG aanbod voor het onderwijs en is zij in een aantal wijken actief met cultuurcoaches. In de hele provincie Groningen stimuleert VRIJDAG met POPgroningen popmuziek van Groningse bodem. En via het KultuurLoket maakt VRIJDAG amateurkunst mogelijk met advies en ondersteuning.

Foto: VRIJDAG