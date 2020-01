Eliën presenteert debuutalbum in Grand Theatre

GRONINGEN – Zangeres Eliën (Élénie Wagner) presenteert op zaterdag 25 januari haar debuutalbum ALL in het Grand Theatre in Groningen.

De zangeres liet zich voor dit nieuwe album inspireren door een reis van ruim 14.000 kilometer dwars door Europa. Samen met haar kunstenaarscollectief ZUHAUSE bezocht Élénie vorig jaar 12 landen. Op zoek naar andersdenkenden van dit werelddeel: kunstenaars, politici, boeren, activisten, immigranten en oer-inwoners. Van het Peloponnesos schiereiland in Zuid-Griekenland tot het noordelijkste puntje van Lapland zochten ze contact en gingen in gesprek met inwoners.

Noord Nederlands Orkest

Ze keerden terug met een bak aan inspiratie, die onder andere resulteerde in het debuutalbum van Eliën: ALL. Het album bestaat uit 12 nummers en is een mix van indie-elektronische en poëtische popmuziek. Tijdens de plaatpresentatie op 25 januari in Grand Theatre wordt Eliën bijgestaan door 8 leden van het Noord Nederlands Orkest. Gijs Philip van Schaik maakte speciaal voor dit project een zestal arrangementen, in nauwe samenwerking met Élénie Wagner.

ZUHAUSE

Eliën maakt deel uit van ZUHAUSE, een Gronings kunstenaarscollectief gespecialiseerd in dans, theater, muziek, performance, video, mixed media en de overlap tussen deze disciplines.

Grand Theatre

Grand Theatre is het eigenzinnige en baanbrekende theater van Groningen. Vanuit het hart van de stad plaatst het theater toonaangevende programma’s in hedendaags perspectief.

Foto: Eliën/ZUHAUSE