EO maakt uitzending over het Groningse vlakke land

GRONINGEN – Op maandag 23 oktober wordt het EO-programma Mijn Vlakke Land uitgezonden. In deze aflevering wordt een volkstuincomplex bezocht, waarbij er samen met inspirerende gasten gekookt wordt met groenten van eigen bodem.

In de provincie Groningen heeft Kefah een bijzondere missie. Samen met vrienden Wilco en Arnold geven ze een dode otter terug aan de natuur en gaat hij op zoek naar ingrediënten voor een ‘flammkuchen’ in volkstuin Tuinwijck. Tv-icoon Jacques d’Ancona beschouwt zichzelf als een enorme liefhebber van het vlakke land van Groningen. Hij verbindt graag zijn liefde voor het Groningse land met culturele uitingen en voelt spontaan het lied Le Plat Pays van Jacques Brel in zich opkomen als hij door dit landschap reist.

Foto: EO