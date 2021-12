Expositie Astrid Brinkman en Willie Banda

EMMER-COMPASCUUM – Van 18 december t/m 6 februari 2022 zijn er schilderijen van Astrid Brinkman en Willie Banda te zien in Galerie Beeldbrengers in Emmer-Compascuum.

Het virus houdt ons binnen, maar de kunst brengt ons naar buiten, letterlijk en figuurlijk. “Kunst staat niet stil”, zegt Astrid Brinkman uit Emmen. “We hebben de kunst nu hard nodig voor reflectie, inzicht, bewustzijn en vooral inspiratie. Dit is de tijd van innovatie en vernieuwing en daar is kunst een mooi fundament voor.” In deze expositie laat Astrid Brinkman een tiental van haar abstracte schilderijen zien. Warm kleurgebruik, reliëf en gelaagdheid zijn kenmerkend in haar schilderijen.

Encaustic

Tegelijkertijd exposeert Willie Banda uit Ter Apel haar schilderijen. Zij maakt vaak gebruik van warme was oftewel ‘encaustic’. Encaustic is een techniek die eigenlijk al heel oud is. Hierbij wordt geschilderd met verschillende kleuren bijenwas en een schilderijzertje waarmee de was verwarmd wordt.

De expositie bij Beeldbrengers wordt op zaterdag 18 december om 14.00 uur geopend. Astrid Brinkman zal dan aanwezig zijn om iets over hun werk te vertellen. Bezoekers zijn van harte welkom. Galerie Beeldbrengers is open op elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Adres: Oosterdiep westzijde 7A, Emmer-Compascuum. Meer informatie over Astrid Brinkman en over de galerie is te vinden op abcreatie.nl en beeldbrengers.nl.

Beeldbrengers

Beeldbrengers biedt een plek in de regio voor iedereen die geïnteresseerd is in beeldende kunst. Elke acht weken wordt er een nieuwe expositie ingericht van makers uit de regio. Beeldbrengers wil met haar activiteiten mensen stimuleren om te genieten van kunst en om zelf ook creatief bezig te zijn. Hiervoor is ook een aanbod aan doe-boeken, knutselpakketten en tekenmaterialen aanwezig, die natuurlijk ook heel geschikt zijn om als cadeautje aan een ander te geven.

Foto: Willie Banda