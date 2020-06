Cursisten VRIJDAG tonen werk in expositie

GRONINGEN – Eindexamenkandidaten van de opleiding Creatieve Handvaardigheid van VRIJDAG tonen hun werk in een expositie.

De expositie heet De Verandering en laat het resultaat zien van twee jaar onderzoek en experiment. De deelnemers werden begeleid en gecoacht door kunstenaar-docent Gert Sennema. De expositie is van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni te zien in expositieruimte De Kelder aan de Walstraat 34 en gratis toegankelijk.

Twee jaar lang hebben de cursisten CHV materiaalgroepen verkend, opdrachten uitgevoerd, vormexperimenten toegepast en aan verslaglegging gedaan om te komen tot een eigen interpretatie van het thema De Verandering. Voor het eerst hebben de drie exposanten geheel zelfstandig en zonder beperkingen beeldend werk gemaakt met een autonome kwaliteit. De exposanten zijn Silvia van der Wal-Konings, Tjitske van der Meulen en Ingrid Ronomedjo-Suilen.

In verschillende materialen, met uiteenlopende vormkeuzes en een verrassende wijze van tentoonstellen is er een bijzondere, beeldende wereld gecreëerd in De Kelder van VRIJDAG aan de Walstraat 34. In de aangrenzende hal is werk te zien uit voorgaande periodes, die gedurende de opleiding is ontstaan. Meer informatie: bijvrijdag.nl/deverandering.

Creatieve Handvaardigheid

Wil je je qua eigen beeldend werk nog niet specialiseren, maar je eerst vooral breder oriënteren op materialen en technieken? Dan is de opleiding Creatieve Handvaardigheid iets voor jou! Je kunt tevens ervaring opdoen in het werken met groepen.

De opleiding geeft geen lesbevoegdheid, maar bevat pedagogische en didactische onderdelen die helpen om je eigen ontdekkingen te vertalen naar een les- of begeleidingssituatie. Je rondt het tweede jaar af met een werkbespreking en tentoonstelling.

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur, dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG maakt amateurkunst in de provincie Groningen mogelijk met advies, ondersteuning en verbinding. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen, routes en workshops muziek, theater en beeldende kunst. We zijn er voor iedereen, alle leeftijden en elk niveau.

Foto: Ingrid Ronomedjo-Suilen