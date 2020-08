expositie Kunstkamer Marum

De KunstKamer in ‘t Marheem in Marum is helaas nog steeds niet toegankelijk voor publiek. De Kunstkamer heeft echter wel gezorgd voor opvulling van de ruimtes, om het gebouw aantrekkelijker te maken. Deze schilderijen, keramiek en andere zaken blijven hangen tot het gebouw weer toegankelijk is voor bezoek. In de video neemt de organisatie van de Kunstkamer de kijker mee langs werk van Ineke Kroeze, Petra de Jong, Joekie Blom, Lia Balm en Lammy Hazenberg.

[embedded content]

Foto: Fier Westerkwartier