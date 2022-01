Expositie Willie Banda uit Ter Apel verlengd

TER APEL – Op 18 december werd de nieuwe expositie geopend in Galerie Beeldbrengers in Emmer-Compascuum. Maar de dag erna kwam de lockdown en was bezoek al niet meer mogelijk. Nu is de galerie weer open. De expositie is verlengd en kan bezocht worden tot en met 6 maart. Van Astrid Brinkman zijn er abstracte schilderijen te zien en Willie Banda toont haar bloemenschilderijen in encaustic-techniek.

Willie Banda uit Ter Apel bijna dertig van haar werkstukken. Zij houdt veel van bloemen en heeft zich dan ook helemaal toegelegd op het schilderen van bloemen. Hierbij maakt ze gebruik van warme was. Deze techniek heet ‘encaustiek’ en werd eeuwen geleden al gebruikt voor het schilderen van fresco’s. Er wordt geschilderd met verschillende kleuren bijenwas en onder andere een schilder-ijzertje waarmee de was verwarmd wordt.

‘We hebben de kunst nu nodig’

Astrid Brinkman uit Emmen: “We hebben de kunst nu nodig, voor reflectie, inzicht, bewustzijn en vooral inspiratie.” In deze expositie laat zij twaalf van haar abstracte schilderijen zien. Warm kleurgebruik, reliëf en gelaagdheid zijn kenmerkend in haar schilderijen. In de onderstaande video vertelt zij over haar schilderij ‘Lifestages’.

Video Astrid Brinkman

Beeldbrengers

Beeldbrengers biedt een plek in de regio voor iedereen die geïnteresseerd is in beeldende kunst. Elke acht weken wordt er een nieuwe expositie ingericht van makers uit de regio. Beeldbrengers wil met haar activiteiten mensen stimuleren om te genieten van kunst en om zelf ook creatief bezig te zijn. Hiervoor is ook een aanbod aan doe-boeken, knutselpakketten en tekenmaterialen aanwezig.

Foto: Stichting Beeldbrengers