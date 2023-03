Femmes Vocales & Sjans geven uniek concert in Eelde

EELDE – Femmes Vocales en Vrouwenkoor Sjans zingen op 16 april 2023 van 15.00 tot 17.00 uur in Dorpskerk Eelde. Inloop vanaf 14.30 uur.

Onder leiding van de dirigenten Inge Roelands en Jos Marcus zingen beide koren apart én samen vierstemmig een gevarieerd repertoire: pop, klassiek en Nederlandstalig. Toegang bedraagt 10 euro inclusief koffie/thee en taart/koek. Bestel je kaarten vooraf via vrouwenkoorsjans.nl.

Zing ook mee met Sjans!

Vrouwenkoor Sjans repeteert tweewekelijks in buurtcentrum De Helpen aan de Groenesteinlaan 16. Op dinsdag 18 april a.s. kun je luisteren en meezingen tijdens de open repetitie van 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Een leuke en actieve manier om kennis te maken met het gezellige koor. Aanmelden is niet nodig.

Foto: Femmes Vocales/Vrouwenkoor Sjans