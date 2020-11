Fier Westerkwartier wordt digitaal cultuurplatform

In het voorjaar werd, als directe reactie op de coronacrisis en de daarop volgende lockdown, de website Fier Westerkwartier ontwikkeld door Cultuurplatform Plack Westerkwartier. Een digitaal platform waar cultuurmakers zich konden presenteren als alternatief voor een livesetting. Inmiddels wil Plack verder vooruit kijken en zorgen dat er een stevige basis onder de cultuursector wordt gelegd, waarop we kunnen bouwen zodra dat weer mogelijk is.

In het Westerkwartier zijn ontzettend veel mensen en organisaties actief in de cultuursector. Koren, korpsen, theater- en dansgroepen. Het zijn er meer dan honderd, waar vervolgens duizenden Westerkwartierders aan deelnemen. En dan hebben we het nog niet over de talloze mensen die muziek maken, schilderen, de vrijwilligers die de 19 musea draaiende houden en festivals organiseren. De cultuursector is een belangrijke factor in de leefbaarheid van het Westerkwartier.

Er is echter nergens een plek waar informatie over en voor de sector verzameld en gepresenteerd wordt. Fier Westerkwartier wil nu die plek worden. Op deze website komt een totaaloverzicht van de cultuur in het Westerkwartier, met nieuws en achtergronden. Een culturele kaart met alle actieve cultuurorganisaties. Er komt een archief met foto- en filmbeelden. En informatie voor de cultuursector, bijvoorbeeld over fondsenwerving en vergunningen.

Zo’n website maken is één ding, deze onderhouden een tweede. De kracht van Fier Westerkwartier staat of valt met een goede redactie. En daarvoor zoekt Plack nu een aantal enthousiaste mensen. Liefde voor cultuur en een klein beetje tijd is het enige dat nodig is, het beheren van de website heb je zo onder de knie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Plack, door een mail te sturen naar fierwesterkwartier@gmail.com

Plack hoopt de vernieuwde website nog eind dit jaar in de lucht te hebben. Tot die tijd blijft de site bestaan zoals u deze nu ziet.

Foto: Fier Westerkwartier