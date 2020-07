Film Het mysterie van de Allersmaborg voor iedereen te zien

Speelfilm ‘Het mysterie van de Allersmaborg’ nu voor iedereen te zien

De leerlingen van groep 8 van SWS Op Wier uit Ezinge, namen dit jaar op een bijzondere manier afscheid van hun basisschooltijd: Samen met professionals maakten ze een heuse muzikale speelfilm in en rond de historische Allersmaborg. Voor de leerlingen een prachtige en onvergetelijke ervaring, voor iedereen een prachtig document over de borg en de omgeving.

Na een grootse premièreavond voor de leerlingen en hun familie, compleet met rode loper en aankomst in limousine, is het nu voor iedereen mogelijk dit kunstwerk te bewonderen.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag tot en met 23 augustus opent de Allersmaborg haar deuren. De mooie blauwe zaal is speciaal voor de gelegenheid ingericht als bioscoopzaal, waar iedereen deze dagen welkom is. In verband met de Covid-19 maatregelen is het wenselijk te reserveren via info@allersmaborg.nl. De vertoningen vinden plaats om 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur.

De toegang is gratis. Voor wie toch iets bij wil dragen staat er een giftenpot voor toekomstige culturele projecten. Samenwerkingsschool Op Wier vormt sinds een aantal jaren, samen met het museum Wierdenland de leergemeenschap ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, waardoor kinderen op een levende en actieve manier kunnen leren over hun omgeving.

‘Het mysterie van de Allersmaborg’ is een spannende, muzikale speelfilm voor jong en oud. In een kleine 40 minuten wordt de kijker mee teruggenomen naar het jaar 1310, alwaar de jeugdige hoofdrolspelers spannende avonturen beleven. Het scenario en de regie waren in handen van Miranda Bolhuis, Harry Voornhout tekende voor de muziek, Martijn Pot voor het camerawerk en Vincent Lublink vloog met de drone-camera. De leerlingen van SWS Op Wier schitteren, samen met acteur Albert Secuur in de rollen.