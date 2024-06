Fleur Nonnekes start crowdfunding voor documentaire ‘Circus Karnivoale’

BAFLO – ‘Circustent klaar? Camera klaar? Filmen maar!’ Filmmaakster Fleur Nonnekes heeft net de eerste twee draaidagen in Baflo erop zitten voor haar nieuwe documentaire over Karnivoale. Deze theatrale circusvoorstelling met o.a. Alina Kiers en Frank den Hollander reist samen met Stichting Vakland door de provincie. Het gaat over een circusfamilie die zich beraadt op haar toekomst. De voorstelling en het programma eromheen zijn bedoeld om met inwoners van de dorpen in gesprek te komen over hun toekomst. Wat willen mensen graag voor henzelf, hun omgeving en hun dorp?

Groningen blijft favoriet

Fleur Nonnekes is nog maar net afgestudeerd met een andere film over Groningen: Kon Minder. Die film werd vorig jaar erg goed ontvangen. De kans om weer een film in Groningen te maken greep ze met beide handen aan. “’Zou je het leuk vinden om een documentaire te maken over een Gronings circus theatergroepje vol bekende 60-plussers?’, was de vraag aan de telefoon. Hier kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen!”, vertelt Fleur. “Dit klonk als het perfecte project voor mij. Een mega privilege om gevraagd te worden als net afgestudeerde regisseur en dan ook nog met het geluk dat het onderwerp helemaal in mijn straatje ligt. Ik was verkocht!”

Crowdfunding

Om de film te kunnen bekostigen is Fleur Nonnekes samen met Stichting Beeldlijn een crowdfunding gestart. Tegenprestaties zijn o.a. kaarten voor de première van de film of een voorstelling in eigen buurt- of dorpshuis.

Foto: Fleur Nonnekes (ingezonden)