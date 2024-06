Genereuze schenking door erven aan Archieven Maya Wildevuur

MIDWOLDA – Maya Wildevuur, de gerenommeerde kunstenares uit Midwolda, overleed op 78-jarige leeftijd op 11 april 2023. Haar erven hebben een genereuze schenking gedaan van haar fotocollectie aan het Drents Archief en het Groninger Archieven. Deze schenking stelt beide archieven in staat om het werk van deze getalenteerde kunstenares voor toekomstige generaties te bewaren.

Nalatenschap van Maya Wildevuur

Maya Wildevuur was een veelzijdige kunstenares, bekend om haar schilderijen, fotografie en installaties. Haar werk weerspiegelde een diepe verbondenheid met de natuur en een unieke artistieke visie. Door de schenking van haar fotocollectie kunnen haar artistieke nalatenschap en creatieve erfgoed voor altijd worden gekoesterd.

De fotocollectie omvat talloze meesterwerken die Wildevuur creëerde tijdens haar lange en vruchtbare carrière. Deze beelden geven een intiem inzicht in haar kunstenaarschap en de thema’s die haar inspireerden. En Het gaat over de periode van haar leven in Drenthe en Groningen.

Samenwerking tussen archieven

Het Drents Archief en het Groninger Archieven zullen nauw samenwerken om deze waardevolle collectie te conserveren en toegankelijk te maken voor het publiek.

Deze schenking is een tastbaar bewijs van de toewijding van de erven om het erfgoed van deze gevierde kunstenares levend te houden. Het zal een blijvende inspiratiebron zijn voor toekomstige generaties kunstenaars en liefhebbers van kunst en cultuur.

Foto: Maya Wildevuur (ingezonden)