Grasnapolsky 2021 gaat niet door: ‘Wrang en onbegrijpelijk’

SCHEEMDA – Festival Grasnapolsky bij fabriek De Toekomst in Scheemda gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt na de persconferentie van afgelopen vrijdag 9 juli.

Grasnapolsky is verplaatst en nog een keer verplaatst, maar helaas is nu toch het definitieve besluit genomen dat de editie van 2021 niet door kan gaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Om het meerdaagse festival in een andere vorm te gieten, zou een aangepast plan voor een aangepaste vergunning nodig zijn. En met nog maar drie weken te gaan, bleek dit een onrealistisch scenario.

Geen makkelijk besluit

De definitieve streep door Grasnapolsky 2021 was geen makkelijke keus voor de organisatie. Zo goed als alles was in kannen en kruiken en de opbouw zou bijna beginnen. De vergunning kwam afgelopen donderdag binnen en er stond een unieke zomerse editie inclusief camping op poten met een veelbelovend programma. Het valt het team dan ook zwaar om dit allemaal gecanceld te zien worden.

Verdriet en frustratie

Festivaldirecteur Mariska Berrevoets: “Het is ongelofelijk verdrietig en frustrerend om een team zó hard te zien werken en drie weken voor het festival te moeten annuleren. We veegden inmiddels plan A, B en C al van tafel en werkten nu aan de uitvoering van plan D. De veerkracht van het team is dan ook ontzettend bewonderenswaardig. Als festivalorganisatie werk je samen naar een hoogtepunt, waarin alles dat je afgelopen jaar bedacht hebt, samenkomt.”

‘Wrang en onbegrijpelijk’

Berrevoets: “Dat dit zo kort van tevoren tóch nog gecanceld wordt door de roekeloze manier waarop de overheid met onze sector omgaat, maakt het enorm wrang. We zijn expert op het gebied van crowd control en de Fieldlab Evenementen hebben bewezen dat we dit veilig kunnen doen. De manier waarop dit zich nu voltrekt is daarom onbegrijpelijk.”

Tickets Grasnapolsky 2022

Een schrale troost: bezoekers hoeven geen jaar te wachten. Op 11, 12 en 13 maart 2022 zal de volgende editie van Grasnapolsky plaatsvinden. Kaartkopers krijgen de kans tot restitutie van tickets, maar kunnen hun ticket ook omzetten naar Grasnapolsky 2022, of (een gedeelte) doneren. De organisatie neemt hierover zo spoedig mogelijk contact op met de bezoekers.

Foto: Grasnapolsky