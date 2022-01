Grasnapolsky zoekt vrijwilligers voor festival in Scheemda

SCHEEMDA – Grasnapolsky ontwaakt je uit je winterslaap van 12 en 13 maart in de oude Kartonfabriek in Scheemda, Fabriek De Toekomst. Het vrijwilligersteam is onmisbaar voor een onvergetelijk Grasnapolsky. Om er weer een groot succes van te maken is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers.

Grasnapolsky is een weekender festival gevuld met muziek, kunst en expedities. Je vind er nieuwe ontdekkingen en oude vertrouwde artiesten. Hierbij wordt veel inspiratie gehaald uit de locatie, Fabriek De Toekomst in Scheemda. Kom jij mee op avontuur in De Toekomst?

Vrijwilligers gezocht

Als vrijwilliger help je op het festival. Je tapt bijvoorbeeld biertjes, begeleid mensen op het terrein of doet de bandjes om bij de entree. In ruil voor drie diensten van tussen de zes en acht uur, krijg je een bandje voor het festival, een warme slaapplek dichtbij het terrein, vervoer tussen de slaapplek en het festivalterrein en eten tijdens je diensten. In je vrije tijd kun je dus zelf het terrein op en genieten van het festival.

Meer weten?

Wil je nog meer informatie of meld je direct aan via grasnapolsky.nl/vrijwilligers. Vragen mag je ook mailen naar de vrijwilligerscoördinator Marieke via vrijwilligers@grasnapolsky.nl.

Foto: Grasnapolsky