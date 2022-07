Gratis optredens en workshops tijdens VRIJDAG Muziekfestival

GRONINGEN – Voor alle muziekliefhebbers uit Groningen gooit VRIJDAG op zondag 10 juli de deuren wagenwijd open om te genieten van optredens, mee te doen met muziekworkshops, instrumenten te ontdekken tijdens de speurtocht of bingo en misschien van je laten horen op het Open Podium. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn alle muzikanten, iedereen die muzikant wil worden en ieder die nieuwsgierig is wat er bij VRIJDAG gebeurt van harte welkom op het feestelijke en gratis VRIJDAG Muziekfestival aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen.

Gratis optredens en workshops

Op het programma staan optredens van de Talent-band, Bigband met koor, De Superstarband, surfband Tale, punkpand The Next Call, de Global Music Here & Now Band, Houtblazersband Happy Noise, Saxband Treasure, Vocal group, diverse Jazzbands, het cello-ensemble, accordeonensemble, barokensemble en fluitensemble. Tijdens de workshop improviseren kunnen deelnemers verschillende instrumenten uitproberen en ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Jong en oud kan zich ter plekke inschrijven voor workshop elektronische muziek. Hoe is het om zelf beats te maken met behulp van iPads en computer? Ervaar het zelf! In de muziek chill-out kunnen kinderen weer even bij komen van alle indrukken en zelf een instrument knutselen.

Instrumenten ontdekken

Iedereen kan gratis binnenlopen om even te kijken of de hele middag te blijven. Het kinderconcert Het rad van instrumentenfortuin kost € 7,50 pp (aanvang 14.20 uur), alle overige optredens en activiteiten zijn gratis. Meer informatie: bijvrijdag.nl/muziekfestival. De muziekafdeling van VRIJDAG bevindt zich aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen.

Programma

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Ook verzorgt VRIJDAG aanbod voor het onderwijs en is zij in een aantal wijken actief met cultuurcoaches. In de hele provincie Groningen stimuleert VRIJDAG met POPgroningen popmuziek van Groningse bodem. En via het KultuurLoket maakt VRIJDAG amateurkunst mogelijk met advies en ondersteuning.

Foto: Marieke Kijk in de Vegte