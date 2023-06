Gratis Zomerconcert Prins Claus Conservatorium

GRONINGEN – Het Prins Claus Conservatorium sluit dit seizoen groots af met een gratis showcaseconcert waarin je wordt meegenomen op een muzikale reis langs alle afdelingen van het conservatorium: Klassiek, Jazz, Docent Muziek en Compositie & Muziekproductie.

Er komt een grote diversiteit aan werken voorbij, inclusief een première: de winnende compositie van Robert IJserinkhuijsen (student Compositie & Muziekproductie) voor de film The Foundling is voor het eerst in Nederland te horen.

Daarnaast wordt het Stabat Mater van Verdi uitgevoerd door koor en orkest en geven studenten Docent Muziek een impressie van de MuziekTheaterWeek. Verder spelen diverse jazzensembles een gevarieerd repertoire, en presenteren studenten Compositie & Muziekproductie een scala aan soundscapes.

Masterstudent klassiek gitaar João Reis Batista Grilo, winnaar van de interne auditie, speelt Guitar Concerto no. 1 in D major, op.99 van Mario Castelnuovo-Tedesco.

De regie is in handen van theatermaker Eric Robillard, alumnus van de opleiding Docent Muziek. Peter Stam en Louis Buskens zijn de dirigenten.

Een seizoensafsluiting om niet te missen! Boek nu gratis tickets via SPOT Groningen.

Foto: Prins Claus Conservatorium