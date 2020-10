Groninger Museum verkozen tot mooiste bezienswaardigheid in provincie Groningen

GRONINGEN – Parkvakanties maakte een top negen met mooiste bezienswaardigheden en plekken in Groningen .

Het Groninger Museum kwam daarbij met stip op één uit de bus. Het is namelijk dé plek waar kunst, design en fotografie samenkomt. “Een terechte winnaar”, aldus Laurens Taekema van Parkvakanties. Toch zijn de nummers 2 tot en met 9 stuk voor stuk de moeite waard om te bezoeken. “Groningen is een ondergewaardeerde provincie waar absoluut heel veel moois te ontdekken valt en je zeker verrast zult worden”, aldus Taekema.

Het Groninger Museum

Voor wie het Groninger Museum al eens bezocht heeft, zal de nummer één plek in de lijst niet als een verrassing komen. Je treft er namelijk de meest toonaangevende exposities en tentoonstellingen. Maar ook het gebouw zelf is een ware eye-catcher. De opvallende architectuur wordt op een eigentijdse manier gemixt met de rijkelijke geschiedenis. Zo is het op vele fronten een bijzondere hotspot midden in de stad Groningen!

Geliefd vanwege zijn veelzijdigheid

Dat Groningen een veelzijdige provincie is, bewijzen de andere eervolle vermeldingen in de lijst. Zo mag de Martinitoren als hoogste punt niet ontbreken. En is Nationaal Park Lauwersmeer, mede door het Dark Sky Park, een absolute aanvoerder van de Groningse natuur. Helemaal door de meer dan 100 verschillende soorten vogels die er rondvliegen.

Het historische vestingstadje Bourtange en de negentiende eeuwse burcht Fraeylemaborg vertegenwoordigen de weelderige geschiedenis van de provincie. Kortom, Groningen biedt werkelijk voor ieder wat wils.

Parkvakanties in Groningen

Idealiter bewonder je al dat moois vanuit een ruim opgezet vakantiepark. Parkvakanties, expert in vakantieparken, informeert op haar site over de mogelijkheden. Ook vind je op het blog tal van inspiratie voor vakanties in Nederland (en daarbuiten). Kies op thema’s als ‘natuur’, ‘luxe’ en ‘aan het strand’ en ontdek samen de mooiste plekken in Nederland.

Foto: Zachtleven