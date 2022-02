Groninger Studenten Toneel speelt Tsjechov in modern jasje

GRONINGEN – Na twee jaar tijd staat het Groninger Studenten Toneel weer op het podium met een nieuwe productie. Tot en met 26 februari 2022 in het Usva Theater Groningen wordt het theaterstuk Platonov opgevoerd.

Sinds 2003 biedt het Groninger Studenten Toneel de mogelijkheid aan studenten om in aanraking te komen met theater. Zo wordt er elk jaar een productie opgevoerd waar een maatschappelijke waarde achter hangt. Alleen was het dit jaar niet zeker of er een productie opgevoerd kon worden door Corona. “Rond de jaarwisseling hebben we online moeten repeteren, en tot minder dan een maand voor de première wisten we niet eens zeker of we wel op het toneel zouden mogen!” Aldus Zwaan Noorlander, commissaris spelersbegeleiding en regie.

Platonov biedt een blik in het leven van een hechte groep vrienden die samenwonen in een grote loft in de stad. De groep woont samen, omdat het verkrijgen van een goede hypotheek en huis niet makkelijk is in de pech generatie. Thema’s als vriendschap, jaloezie en toekomstperspectief komen aan bod in de gespannen relaties tussen de personages.

Een stuk geïnspireerd op het werk van Anton Tsjechov en bewerkt door Thibaud Delpeut. Waar Delpeut talloze moderniseringen heeft verwerkt, zo ook het hedendaagse taalgebruik “niet alleen je lul achterna lopen. Denk na, anders is het straks weer huilie-huilie”.

Tsjechov’s ‘Platonov’, en zeker de bewerking van Thibaud Delpeut, brengt 10 personages ten tonele die allemaal kampen met problemen die vandaag de dag herkenbaar en relevant zijn voor studenten en starters; moeite om werk te vinden, geen eigen huis kunnen betalen, het navigeren van relaties die fragieler zijn dan gedacht, graag iets willen betekenen in de wereld maar niet precies weten hoe… “Ik vind het bijzonder om te zien dat dit stuk uit 1878 zo herkenbaar is als de toekomst die voor mij en mijn leeftijdsgenoten niet ondenkbaar is; over een paar jaar, wanneer ik klaar ben met mijn studie, moet ik, net als de personages in het stuk, gaan bedenken hoe mijn leven eruit zal zien. Kan ik een eigen huis betalen? Wat voor werk ga ik doen? Wat voeg ik toe aan de maatschappij? Welke mensen neem je mee de toekomst in en welke mensen kun je beter achterlaten?”, aldus Noorlander.

Het is bijzonder om te zien dat een stuk dat origineel in 1878 geschreven werd nu nog zo aansluit bij de belevingswereld van de twintiger van vandaag. Deze problemen zijn, hoewel ook zeer actueel, van alle tijden. Kortom, een voorstelling waarin het verhaal van Tsjechov aansluit bij de belevingswereld van de twintiger vandaag. Een hartverscheurende eerlijke voorstelling over de kracht van liefde.

Trailer (video)

Foto: Groninger Studenten Toneel