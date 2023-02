Gronings kamerkoor Vox Urbis zingt ‘Maria’ van Henk Badings

APPINGEDAM/GRONINGEN – Na het prachtige debuut met vrouwenkoor en harp, verrast kamerkoor Vox Urbis nu met een fantastisch meesterwerk van Henk Badings: het zelden uitgevoerde Maria, een compositie voor gemengd koor, cello, fluit en solisten. Te horen op zaterdag 25 februari in de Nicolaïkerk in Appingedam en zondag 26 februari in de Doopsgezinde Kerk in Groningen.

Het splinternieuwe project-kamerkoor Vox Urbis laat weer van zich horen. Het koor, dat per programma opnieuw wordt samengesteld uit zangers van topkoren in Groningen, brengt deze keer werken van twee Nederlandse componisten: Maria van Henk Badings en drie motetten van Julius Röntgen.

Warm

Met Maria heeft Henk Badings, één van Nederlands echt Grote Componisten, een warm en emotioneel meesterwerk in veertien delen gecreëerd. Koor, solisten, fluit en cello voeren je mee langs alle facetten van Maria, moeder van Jezus: het onzekere meisje dat zij was, de teder liefhebbende en later diep treurende moeder en het heilige icoon dat zij werd. Badings verklankte dit alles tot een rijkgeschakeerde en toch mooi samenhangende klankwereld, die bij Vox Urbis in uitstekende handen is. “Waarom hoor je dit stuk zo weinig, onbegrijpelijk!”, aldus dirigent Luuk Dijkhuis.

De solisten zijn Christy Luth (sopraan), Merel Wentink (alt) en Jeroen Helder (bas), Karoun Baghboudarian (cello) en Fiona van der Marel (fluit).

Röntgen

Naast Maria zingt Vox Urbis ook drie motetten van een andere Nederlandse componist: Julius Röntgen, op oudtestamentische teksten. Röntgen was bevriend met Edvard Grieg en Johannes Brahms en hun invloeden zijn goed te horen in zijn muziek. De componist was een beetje uit beeld geraakt, maar hij is ‘herontdekt’ en nu wordt zijn muziek ook internationaal steeds meer uitgevoerd.

Concert

Het concert van Vox Urbis is te bezoeken op zaterdag 25 februari in de Nicolaikerk in Appingedam, aanvang 20.15 uur, en zondag 26 februari in de Doopsgezinde Kerk in Groningen, aanvang 15.00 uur. Info en tickets via voxurbis.nl.

Foto: J. Kok (ingezonden)