Gronings toptalent Gerbrich Meijer op tour door Nederland

WINSUM – Er doet een Gronings toptalent mee aan een beroemd talentontwikkelingstraject. Gerbrich Meijer (klarinet) is geboren en opgegroeid in Winsum en tourt komende maanden door Nederland in het kader van Dutch Classical Talent. Dat talentontwikkelingstraject lanceerde eerder al de carrieres van musici als Tania Kross, Lavinia Meijer en Thomas Beijer.

Gerbrich Meijer was op 17-jarige leeftijd al klarinettist van het Europees Jeugdorkest. Ze werd genomineerd voor de Grachtenfestivalprijs 2022 en won de ‘Special Prize’ tijdens de Carl Nielsen International Competition 2022. De Dutch Classical Talentjury schreef: ‘Met haar open en aansprekende persoonlijkheid en warme toon windt ze iedereen om haar vinger. Haar inventieve programma staat helemaal in het teken van interactie en communicatie met het publiek. Je blijft nieuwsgierig naar wat komen gaat!’

‘Een verrassend concert’

Werken van onder meer Bernstein, Poulenc en Samuelsson illustreren haar voordracht over muziek en leven en welzijn van de componisten, compleet met beelden en interactie met het publiek. Een alleszins verrassend concert. Op woensdag 13 december sluit Gerbrich Meijer haar tour langs 14 Nederlandse zalen af in SPOT Groningen.

Foto: Gerbrich Meijer (ingezonden)