Groningse neerlandicus Nick van Goor schrijft uniek boek over humor

GRONINGEN – Er is een uniek boek verschenen met de titel Humor sapiens. Op de achterkant staat een veelzeggende tekst: ‘Met zijn diepe kennis van humor weet deze primaat een aangenamer leven te leiden in een wereld die op springen staat. Na het lezen van dit boek heb je de juiste handvatten voor een succesvolle evolutie.’

Er zijn door de jaren heen tal van boeken over humor verschenen, maar toch is deze uniek als we de schrijver Nick van Goor, ook een van de makers van het bekende bordspel ‘Krek! Groningen’, moeten geloven. ‘Enerzijds heb je veel ingewikkelde boeken over humor van gerenommeerde filosofen, zoals bijvoorbeeld Henri Bergson.

‘Humor is om te lachen, maar tegelijkertijd ook een levensvoorwaarde. Zonder humor is het bewandelen van het levenspad immers onmogelijk’ – Nick van Goor

Ze bevatten weliswaar relevante informatie over humor, maar zijn te droog en complex geschreven om echt interessant te zijn voor een groot publiek. Anderzijds heb je veel zelfhulpboeken die slechts een specifieke vorm van humor behandelen of een afgebakend onderwerp. Hoe je humor bijvoorbeeld kunt gebruiken voor een succesvol sollicitatiegesprek.’

In Humor sapiens is, volgens de schrijver, voor een gulden middenweg gekozen. ‘Het boek is weliswaar compact en toegankelijk geschreven, maar bij het schrijfproces ben ik niet over één nacht ijs gegaan.’ Het boek is opgedeeld in twee delen. Deel I heet ‘Humor en zijn vele functies’. ‘Voor het schrijven van dit deel ben ik echt de boeken ingedoken en heb ik tal van wetenschappelijke publicaties over humor gelezen. Gelukkig wist ik al enigszins waar ik het zoeken moest, dankzij mijn studie.’

Nick van Goor studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed tijdens zijn studie meerdere malen onderzoek naar de werking van humor in literatuur. ‘Dit gaf mij de inspiratie om een boek over humor voor een groter publiek te schrijven.’

In deel I lezen we dus vooral over de functies van humor. Hoe je bijvoorbeeld angsten met humor kunt relativeren, hoe je er tegenslagen mee kunt verwerken, hoe humor functioneert binnen vriendschappen en ga zo maar verder. Deel II van Humor sapiens is meer het praktische gedeelte met de titel ‘Maak je leven aangenamer met verschillende humorvormen’.

‘In dit deel behandel ik de bekendste humorvormen, zoals slapstick, ironie en platte humor. Eerst ga ik iets dieper in op de verschillende humorsoorten en daarna leg ik uit hoe je ze in de praktijk kunt toepassen voor een aangenamer leven. Daarvoor heb ik, als een soort humorantropoloog, veel veldonderzoek verricht.’

Na meer dan vijf jaar onderzoek en een intens schrijfproces is Humor sapiens begin juni eindelijk te bestellen.

Foto: Nick van Goor (ingezonden)