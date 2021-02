Groningse Patricia Bisschop (24) maakt debuut met horrorboek

GRONINGEN – De Groningse Patricia Bisschop heeft haar debuut gemaakt als schrijfster met het boek ‘Zwart Bloed’. Haar boek komt binnenkort uit en vormt de basis voor een internationale bioscoopfilm.

De 24-jarige studente is opgegroeid in Delfzijl en heeft een enorme passie voor acteren en schrijven. Zo heeft ze vaak haar acteerkunsten laten zien voor film en theater. Het was daarom ook vrij logisch dat ze de opleiding Kunst/Media volgde op het Noorderpoort college. Naast het acteren laat ze ook graag haar schrijverskant zien. ‘Schrijven en theater heeft me altijd geholpen de wereld op een andere manier te bekijken en die visie te delen. Het is een prachtig platform om elkaar te leren begrijpen.’ Als ze even niks te doen heeft, dan bedenkt ze korte verhalen of andere leuke concepten. “Het geeft mij enorm veel voldoening om tot nieuwe verhaalideeën te komen. Ik voel me dan creatief vrij en dat is alleen maar genieten. De verhalen die ik bedenk schrijf ik altijd op in mijn notitieboekje.”

Haar creatief talent werd ook opgepakt door de mensen achter Stichting Artistic Dreamers. Stichting Artistic Dreamers heeft de ambitie om een bioscoopfilm te maken. Zainal Palmans (30) van Artistic Dreamers kent Patricia al ruim drie jaar en hebben samengewerkt aan meerdere filmprojecten: een korte dramafilm ‘Leave of Absence’ uit 2019 en de zombiefilm ‘Z-Fury’ uit 2018. Patricia speelde niet alleen de hoofdrol voor de festivalfilm ‘Leave of Absence’, maar verzorgde ook het verhaal en het script. Palmans en andere mensen van de stichting onderkende het talent en de passie van de Groningse en besloten voor de derde maal samen te werken.

Begin 2019 werden de plannen gesmeed om een boek te schrijven. Niet zomaar een boek, maar een horrorboek voor een toekomstige speelfilm. Patricia werd gevraagd om deze uitdagende klus voor haar conto te nemen. “Als iemand twee jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik een boek zou schrijven, dan had ik hard gelachen. Nu ik het allemaal heb gedaan ben ik heel trots. Het schrijven van het boek kostte ongeveer een jaar en ging echt met ups en downs. Het lastige van schrijven is dat je het eigenlijk niet kunt plannen. De ene keer gaat het vloeiend, de andere keer met moeite”, vertelt ze.

En na ruim een jaar te hebben geschreven is het boek helemaal af. Het verhaal gaat over een 19-jarige jongedame, Marissa, die samen met haar vader, een archeoloog, een opgraving doen in Italië. Tijdens de opgraving vindt de vader iets bijzonders wat hij eigenlijk niet had moeten vinden. Dit heeft grote gevolgen voor Marissa en haar familie. “Het is een duister boek, vol spannende scenes en een mooi psychologisch aspect, verteld ze.”

Wie het boek in de pre-order bestelt vóór 1 april ontvangt niet alleen het debuutboek van Patricia, maar ook een aantal leuke extra’s. ‘Niet alleen wordt het boek in een prachtige uitgave in hardcover geleverd met 11 prachtige tekeningen, ook ontvang je het luisterboek met de stem van Patricia zelf”, zegt Zainal. “Daarnaast komt je naam in de aftiteling van de bioscoopfilm.”

Pre-order de dikke pil van maar liefst 440 pagina’s op artisticdreamers.nl en lees daar ook de samenvatting van het verhaal.

Foto: Artistic Dreamers