Groningse producer Vincent de Boer komt met nieuwe track

WINSCHOTEN – De Groningse muziekproducer Vincent de Boer heeft eindelijk zijn langverwachte track Memory uitgebracht, in samenwerking met de de Tilburgse producer IcyDavy.

Memory is een project dat lang in de kinderschoenen stond. Zes maanden is er dag en nacht gewerkt aan dit project, dat wordt gekenmerkt door een mix van de beste kwaliteiten van de twee producers. Het eerste dat opvalt is de melodische piano tonen waar Vincent bekend om is komen te staan. Een stijl die Vincent zichzelf aangeleerd heeft door middel van vallen en opstaan.

Samenwerking

IcyDavy was bij het produceren van Memory verantwoordelijk voor het samenbrengen van de piano-melodieën en de Midden-Oosterse deuntjes, geïnspireerd door zijn grote voorbeeld Scott Storch. “Samenwerken met iemand uit Groningen voelde toch ook wel aan als een soort internationaal succes”, grapt David.

Memory

Vincent de Boer

Vincent de Boer is een 22-jarige muziekproducent uit Winschoten die tijdens de coronaperiode snel bekendheid heeft vergaard met Famous, een album wat beschreven werd als een achtbaan vol emoties en de aandacht trok van de Grammy Award-winning rapper 50-Cent, die Vincent interviewde op zijn website.

IcyDavy

IcyDavy, die in het echt David Goversen heet, is tevens een muziekproducer. De 17-jarige Goversen heeft zijn roots in Tilburg liggen. Goversen werd op zijn 13e geïnspireerd door de Amerikaanse producer Scott Storch, waarna zijn passie voor muziek begon.

Foto: Vincent de Boer