Groningse regisseur Natasja Schaafsma wint filmprijs in New York

HOLWIERDE – De Groningse actrice en maker Natasja Schaafsma uit Holwierde is met haar film I Like It Rough is in de prijzen gevallen in New York. De korte film won de Best Action Comedy Award op het Urban Action Showcase Film Festival.

Schaafsma begon haar carrière in Groningen bij de Noorderlingen om vervolgens in Dublin een opleiding te volgen tot acteur en stuntacteur. Deze skills heeft zij samengevoegd in de prijswinnende film, welke ze zelf heeft geregisseerd en geschreven en ook de hoofdrol speelt.

Ze was in New York om de filmprijs zelf in ontvangst te nemen. “Ik ben al langer acteur en stuntacteur en ben dit jaar pas begonnen met het zelf maken van films, zonder budget en als samenwerking met wat vrienden die ook net beginnen in de industrie”, zegt Schaafsma. “Om dan direct een award te winnen op zo’n wereldse plek waar de stuntwereld echt gevierd wordt is een enorme boost om meer te gaan maken. Op de allergrootste film award shows (zoals Oscars, etc.) worden stunts niet erkend. Dat maakt het winnen van een actie/comedy award op een festival dat zich richt op de stunt- en actie sector als stuntacteur al helemaal bijzonder.”

Schaafsma, die de film ook regisseerde en schreef, was genomineerd voor twee films die zij opnam in Dublin. Beide korte films werden afgelopen weekend ook vertoond op het jaarlijkse filmfestival op Times Square. I Like It Rough gaat over een date waar beide partijen een ander idee hebben over wat ‘ruig’ betekent. De andere film, Office Offence, gaat over een collega die altijd andermans lunch opeet.

Foto: Natasja Schaafsma