Groningse schrijfster geeft eerste kinderboek uit

GRONINGEN – De Groningse schrijfster Kimm Veldman heeft een kinderboek uitgegeven. Eerder gaf ze al het boek Cliché verhalen van een cliché mama uit, over het hectische leven met twee kleine kinderen.

Dwalen door Niemandsland is haar eerste kinderboek. Het boek gaat over een jongen die door een ongelukkige val plotseling terecht komt in zijn favoriete tv-serie. Hij beleeft allerlei spannende avonturen, en probeert in de tussentijd uit te vinden hoe hij weer thuis kan komen.

De illustraties van het boek zijn gemaakt door de Groninger illustrator Jalèle Waterman. Naast zijn werk als illustrator bouwt hij gitaren en andere snaarinstrumenten. Kimm en Jalèle zijn tot 2017 met elkaar getrouwd geweest. Het basis idee voor het boek ontstond al tijdens hun huwelijk.

Aangemoedigd door hun kinderen Vinnie en Lyla, voor wie ze co-ouderschap uitvoeren, besloten ze afgelopen jaar het boek alsnog samen uit te werken en uit te geven. Dwalen door Niemandsland (ISBN: 9789464357301) is o.a. te koop bij Bol.com en te bestellen bij alle Nederlandse en Vlaamse boekhandels. Het is als voorleesboek geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en het is goed zelf te lezen door kinderen van 9 jaar en ouder.

Foto: Kimm Veldman/Jalèle Waterman