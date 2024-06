Groningse versie ‘Lampje’ gepresenteerd bij KinderBoekenHuis door Fré Schreiber

WINSUM – Afgelopen zaterdag 15 juni, was de presentatie van de Groningse versie van het meermaals bekroonde boek ‘Lampje’ (nu ‘Lampke’) van Annet Schaap in het KinderBoekenHuis.

Fré Schreiber, de omtoaler van het bouk, was meteen gegrepen door het verhaal. Hij vernam dat het al in meer dan 20 talen was vertaald, maar nog niet in het Gronings. Daar moest hij mee aan de slag. Na toestemming te hebben gevraagd aan de schrijfster en Uitgeverij Vliedorp bereid te hebben gevonden het uit te geven, kon het boek worden gemaakt. Fré Schreiber heeft zich zelf weer eens overtroffen. Het is echt het verhaal op zijn Gronings. De sfeer, de manier van spreken, het voelt Gronings.

Alvorens over te gaan tot het uitreiken van het eerste exemplaar, werd een passage uit het boek in het Gronings voorgelezen door twee prachtige dames. Getooid met een zelf geknutselde vuurtoren op het hoofd overhandigde Fré daarna, vol trots en onder luid applaus, het eerste exemplaar aan Lampke zelf. De verkoop is meteen gestart en menige ‘Lampkes’ hebben inmiddels hun weg naar enthousiaste lezers gevonden.

Kinderen in de provincie Groningen spreken de taal niet meer goed, maar vaak verstaan ze het wel. Lampke is ideaal voor vaders, moeders, opa’s en oma’s die van mooi Gronings houden. Zij kunnen het dikke, spannende boek nu in het Grunnegs voorlezen. Het boek ‘Lampke’ is verkrijgbaar bij uitgeverij Vliedorp, Zolderman Boeken te Houwerzijl en uiteraard bij Het KinderBoekenHuis in Winsum. Kom gauw eens langs!

Foto: Jaap Hoekzema (ingezonden)