Hans de Liedjesman en het volkslied van Noordhorn

NOORDHORN – Hans de Liedjesman hoopt na de coronacrisis weer snel zijn programma In gedachten kan (je) alles! te brengen.

Hans de Liedjesman is een muzikaal entertainer met een vleugje therapie uit Noordhorn. Hij probeert dicht bij de mensen te komen met alledaagse vrolijke of prikkelende liedjes, gedichtjes en verhalen. Altijd gericht op de beleving van de aanwezigen, oud of jong.

De doelgroepen zijn zeer divers; van kinderopvang tot Prokkelen en van mensen met een beperking tot ouderen. Maar ook een verjaardagsfeestje of gezellig etentje vrolijkt hij graag op met zijn zingen & gitaar.

Zo hoopt Hans de Liedjesman na de Coronacrisis weer snel zijn programma “In gedachten kan (je) alles!” te brengen. Hij neemt ouderen in verzorgingshuizen virtueel mee naar hun jonge jaren door ze een weekend, in gedachten, te vermaken. Dan gaan we De Paden op, over De Stille Heide, langs Knaapjes met Roosjes, zien we het Zonnetje van ons Scheiden en vallen in slaap bij het getik van Grootvaders Klok waarna we het Heerlijk Land van mijn Dromen betreden en zo voorts…

Een bijzondere plek in het oeuvre wordt ingenomen door het volkslied van Noordhorn: Noordhorn, Juweel van ’t Noorden!. Het was de gewoonte dat bij officiële gelegenheden als Koninginnedag, toneelavonden en dorpsfeesten dit lied werd gezongen. Mogelijk heeft een leraar dit lied geschreven. Maar zoals vaker gebeurd, is dit lied zachtjesaan uit het collectieve geheugen van de Noordhorners weggegleden. Maar niet uit dat van Rob Brilstra! Rob wordt al vele jaren in het Zonnehuis verzorgd, maar zijn hart ligt in Noordhorn. Samen met één van de verzorgsters in het Zonnehuis heeft Hans uitgezocht hoe het lied zou moeten klinken, en nu is het Rob zijn lieflied.

Met deze opname is het lied aan de vergetelheid onttrokken en is het een geschenk van Rob Brilstra en een soort nalatenschap aan het dorp dat hem zo enorm aan het hart ligt: Noordhorn: Juweel van het Noorden!

[embedded content]

Foto: Fier Westerkwartier