Het Kloostermuseum Aduard is weer open in de Abdijkerk

Vanaf 5 juni 2020 zijn de deuren weer open om bezoekers te verwelkomen en te kunnen laten luisteren en kijken naar het verhaal over de geschiedenis van het klooster Aduard.

Ooit stond in Aduard het grootste Cisterciënzer klooster van Noord-Europa (van 1192 tot 1594). Het museum informeert de bezoekers over de geschiedenis van het klooster en de grote invloed van de Aduarder abdij op haar omgeving.

Het museumgebouw aan de Hofstraat 45 is echter te klein om de anderhalve-meter regel te kunnen handhaven, maar gelukkig hebben we de beschikking over ons grootste ‘museumstuk’, de Abdijkerk, die in de kloostertijd fungeerde als ziekenzaal voor de monniken. Daar staan onze vrijwilligers klaar om u te vertellen over de vier eeuwen kloostertijd en over de beslissende invloed van de monniken op de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap, de landbouw, op de waterbeheersing en nog veel meer.

Wegens de corona maatregelen is de opening beperkt tot vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur en moet u van tevoren reserveren. De rondleiding is in zijn geheel in de Abdijkerk.

Kloostermuseum Sint Bernardushof, nu op Burgemeester Seinenstraat 42, Aduard. Voor informatie en reservering zie: www.kloostermuseumaduard.nl

Er is nog een andere manier om kennis te maken met het klooster Aduard. Elke dag kan men op eigen gelegenheid aan de hand van een 3D-applicatie langs de contouren van het voormalige klooster wandelen en beelden van het Aduard uit de Middeleeuwen bekijken. Download thuis de app ‘Aduard3D’ op uw smartphone of tablet. Tablets zijn ook te leen in de kerk, maar dat kan dus alleen op de vrijdag t/m zondag. De wandeling gaat langs de markeringszuilen die u door het hele dorp vindt.

Foto: Fier Westerkwartier