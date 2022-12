Het Peloton viert 10-jarig bestaan met Shakespeare in Grand Theatre

GRONINGEN – Het is alweer 10 jaar geleden dat een enthousiaste groep Groningse spelers onder leiding van regisseur Annemiek Dijkstra begon met het maken van ‘professioneel amateurtheater’. Reden voor een feestelijke jubileumvoorstelling: deze kerstvakantie spelen ze Driekoningenavond, voor iedereen van 10 tot 100 jaar.

Het begon allemaal in 2012, met een hilarische voorstelling in een onmogelijk krappe kantoorcontainer op Noorderzon. Het haalde meteen de krant: tijdens een van die voorstellingen begon namelijk een bevalling. Dat meisje is nu 10 jaar. Net als Het Peloton.

Iedereen verliefd, maar wie krijgt nou wie?

Het Peloton viert deze verjaardag met Shakespeares komedie Driekoningenavond. Daarin spoelt de edele Viola na een schipbreuk aan op het eiland Illyrië. Ze vermomt zich als jongen en komt onder de schuilnaam Cesario terecht aan het hof van de hertogin, die smoorverliefd is op een rouwende gravin. De gravin wordt echter verliefd op Cesario, en Cesario, die dus eigenlijk Viola is, valt weer als een blok voor de hertogin. Ja, dat is ingewikkeld.

Dan zijn er nog de sullige baron en de bazige hofmeester, die óók iets met de gravin willen, maar ze worden allebei voor de gek gehouden door een zuipende tante, een zingende nar en de bedienden van de gravin. Met klunzige duels en kramp op de kaken van het lachen tot gevolg. Als dan ook nog de verdronken gewaande tweelingbroer van Viola opduikt, is de verwarring compleet.

Deze komedie is vooral interessant omdat het vol zit met verwarringen, zegt regisseur Annemiek Dijkstra. ‘Over wie is nu wie, en wie nu verliefd is op wie.’ Het stuk toont dan ook allerlei facetten van wat liefde en verliefdheid met je kan doen. Van kwetsbaar, jaloers of gepassioneerd tot gelukkig, triest of wreed. Verder geniet ze van de malligheden: ‘Het is heerlijk om met de spelers uit te zoeken hoe zij die grappen zo goed mogelijk neerzetten.’ Tot slot spreekt het genderthema haar aan, zegt ze. ‘Al maken we er geen geen punt van, omdat het geen punt van aandacht zou moeten zijn.’

Speeldata en -locaties

Driekoningenavond is van 26 t/m 29 december te zien in de Benedenzaal van het Grand Theatre in Groningen. Op 6 en 7 januari (het weekend van Driekoningenavond) staat Het Peloton in Podium Zuidhaege in Assen. Kaarten zijn te reserveren via TheaterHetPeloton.nl.

Over Het Peloton

Het Peloton is een theatergezelschap in Groningen van ervaren spelers die een van de theaterscholen in Groningen of omgeving hebben doorlopen. Annemiek Dijkstra, tot 2016 artistiek leider bij de jeugdtheaterschool en de theaterschool voor volwassenen van VRIJDAG, is de artistiek leider van Het Peloton. Maar andere regisseurs hebben ook met de groep gewerkt, waaronder Mads Wittermans, Dorine Niezing en Lies van der Wiel.

De naam Het Peloton staat voor de stuwende kracht van de groep: elkaar helpend en aanjagend, af en toe in de luwte, af en toe aan kop. Zo maken de spelers samen voorstellingen: van korte producties voor Noorderzon en andere festivals tot avondvullende voorstellingen in theaterzalen in Noord-Nederland, zoals in 2019: Suffragette, over vrouwenkiesrecht.

Foto: Albert Hidding