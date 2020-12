Het verhaal achter het ontstaan van de Groninger vlag

GRONINGEN – Overal in Groningen wapperen allerlei soorten vlaggen. Maar de mooiste is natuurlijk de Groninger vlag. Hoe ontstond deze vlag eigenlijk?

De Groningse vlag wappert in de provincie Groningen aan menig wimpel en sinds kort prijkt hij ook op het door het Groninger Museum bewerkte logo van de Rolling Stones. We kunnen daarom wel zeggen dat de Groningse vlag inmiddels internationaal bekend staat. Toch bestaat de Groninger vlag nog niet heel erg lang. De vlag zoals wij hem nu kennen ontstond namelijk pas in 1950. Voor de vaststelling van deze officiële vlag werd doorgaans het provinciewapen op een wit doek geschilderd.

Kruis en kleurstelling

De vlag van de provincie Groningen is een langwerpige vlag met een hoogte-breedte verhouding van 2 bij 3. De hoogte van de vlag is net als bij de Nederlandse vlag dus tweederde van de lengte. Een staand vierarmig wit kruis verdeelt het vlaggendoek in vier vlakken en het groene kruis dat daarop geplaatst is heeft ook vier armen van gelijke breedte. Dit kruis, als variant op het Scandinavische Kruis, is een verwijzing naar de oude handelsrelatie met Scandinavië.

Aangezien de twee kruizen in het midden van de vlag staan, zijn de vier vlakken op de vlag even groot. Het linker bovenvlak aan de kant van de mast en het daar tegenover liggende onderste vlak zijn rood gekleurd en de twee overige vlakken zijn blauw. Deze kleuren verwijzen naar Stad en de drie historische Ommelanden: Hunsingo, Fivelingo en het Westerkwartier en zijn gedefinieerd als de Pantone-kleuren opaque wit, 355U (groen), 032U (rood) en 300U (blauw).

Stad en Ommelanden

De Groningse vlag is gebaseerd op de vlag en het wapen van de Ommelanden en de vlag van de stad Groningen. De kleuren wit en groen van de stad vormen een kruis in het midden om de centrale ligging en rol van de stad te symboliseren en de vier vlakken zijn ingekleurd met de kleuren van de Ommelanden. De vlag werd ontworpen door Jan Tuin nadat provinciale bestuurders het niet eens konden worden over een ontwerp. En slechts zes dagen na zijn ontwerp werd deze verkozen tot officiële vlag van de provincie en kon dus letterlijk de vlag uit.

Foto: GeeKaa/WikiMedia