Tekstschrijver Kees Langejan uit Garnwerd schreef in coronatijd een serie liedjes over het Reitdiep. Plan is om de tien liedjes op CD uit te brengen en ze tevens te gebruiken als onderdeel van een fietstocht van Groningen naar Zoutkamp. Deze fietstocht moet in het voorjaar van 2021 in app-vorm en als boekwerkje klaar zijn. De tien liedjes verhalen over geschiedenissen en locaties die het Reitdiep tot dé rivier van Groningen hebben gemaakt. Denk aan boerderij Het Blauwbörgje (de Ploegschilders), Aduarderzijl (Spaanse tijd), Electra met gemaal De Waterwolf en Zoutkamp met zijn

leugenbankje.

De video hieronder toont de Groningse zangeres José Timmer met het lied “Het water zag”. Dit is het eerste lied uit de serie en geeft in de coupletten al min of meer aan waar de overige liedjes over handelen. Die liedjes worden op hun beurt weer door andere Groninger muzikanten vertolkt.

“Het Water Zag” is geschreven door Kees Langejan. Zang en piano: José Timmer. Dwarsfluit: Hans van Reijswoud. De filmopnames zijn van Willem Kroon (Kroon Videowerk).

Foto: Fier Westerkwartier