Huub Oosterhuis dicht voor gedupeerden gaswinning Groningen

GRONINGEN – “Groningen was het begin van de wereld”, zo leest de eerste regel van de gedichtencyclus Groningen van Huub Oosterhuis.

Oosterhuis schreef de bundel zo’n 60 jaar geleden toen hij in Groningen woonde en studeerde. Vanwege de aardbevingen besloot hij het opnieuw uit te geven bij Uitgeverij HetMoet, ditmaal in een tweetalige versie. Het Gronings werd vertaald door Marten van Dijken en de opbrengst gaat in zijn geheel naar gedupeerden van de gaswinning.

Presentatie

Op 26 januari wordt de bundel officieel gepresenteerd tijdens een concert van het Koor van Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek onder leiding van Antoine Oomen in de Martinikerk te Groningen. Toegang tot het concert is gratis. Aanvang is 16.30 uur en de deuren gaan open om 16.00 uur.

Fragment

Foto: Huub Oosterhuis/Groningen