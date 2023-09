Illustere Figuren speelt Titaantjes in EM2

GRONINGEN – Impact hebben, vermaken en de wereld mooier kunnen maken. Met deze idealen richtten zeven vrienden tien jaar geleden het Friese theatercollectief Illustere Figuren op.

In hun nieuwe voorstelling Titaantjes onderzoeken de vier overgebleven leden Raymond, Zen, Tim en Joeso hoe het er nu echt voorstaat. Hangt het voortbestaan van Illustere Figuren aan een zijden draadje? De voorstelling is op 17 september om 15.00 uur te zien in EM2 in Groningen. Kaarten zijn verkrijgbaar via illusterefiguren.nl/titaantjes.

Tienjarig bestaan

Titaantjes, naar het verhaal van schrijver Nescio, is het jubileum waar het voortbestaan van het theatercollectief van afhangt. Tien jaar lang werken Illustere Figuren nu samen. Hoe ga je om met obstakels op de weg, mensen die vertrekken, als het niet gaat zoals je hoopt, of als de wereld om je heen in rap tempo verandert? Wat blijft er dan over van je wereld die je voor ogen had?

Illustere Figuren viert haar tienjarig bestaan met de grootste, meest bijzondere productie in haar bestaan! Ruim anderhalf jaar werkten, sleutelden, probeerden en bouwden ze aan deze voorstelling. In tegenstelling tot de vrienden uit het verhaal van schrijver Nescio weigerden Illustere Figuren om op te geven. Maar waar ligt eigenlijk de grens? Wanneer geef je op? Hoe ver ben je bereid te gaan voor je idealen? En hoeveel impact heb je nou eigenlijk echt?

Over Illustere Figuren

Illustere Figuren is een theatercollectief met een retepositief geloof in de mensheid, dat met humor grote maatschappelijke thema’s persoonlijk maakt. Ze staan voor theater dat prikkelt en verwart, maar toch stiekem je mondhoeken doet krullen. Zij kunnen hun verhalen enkel en alleen vertellen vanuit hun perspectief en daarom staan ze als zichzelf op het toneel: met alle wijsheden absurditeiten fascinaties en overdenkingen die bij hen horen. Ze maken theater voor iedereen die het aandurft om zijn wereldbeeld aan de kaak te stellen. Met trots maken zij sinds 2021 deel uit van de Friese Kunstinfrastructuur.

Foto: Marleen Annema