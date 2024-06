In de ateliers, studio’s en lokalen van VRIJDAG kun je ALLES maken!

GRONINGEN – Groningen bruist van de creativiteit! Het afgelopen jaar zaten de muziekactiviteiten, theaterlessen en cursussen beeldende kunst bij VRIJDAG vaak gezellig vol, maandag kunnen Groningers zich inschrijven voor één van de 221 cursussen die vanaf september starten. Vanaf maandag 10 juni 12 uur kun je je inschrijven via bijvrijdag.nl/cursussen.

“Je mag hier lekker kliederen. Thuis ben ik dan bang dat papa en mama boos worden.” – cursist Kinderatelier

Iedereen kan muziek, theater en beeldende kunst maken

De enthousiaste kunstenaar-docenten van VRIJDAG staan iedere les klaar met een dosis inspiratie en uitdagingen zodat deelnemers volop kunnen ontdekken, uitproberen en maken. Er zijn cursussen voor beginners tot vergevorderde, voor jong (vanaf 0,5 jaar) en oud. Met professionele faciliteiten en begeleiding wordt er bij cursisten een ideeënstroom aangeboord en ontwikkelt de fantasiespier zich flink.

“De lessen zijn inspirerend met veel ruimte voor eigen experiment en deskundige begeleiding waar nodig.” – cursist muziek, muziekband

Nieuwe cursussen

Naast het vertrouwde aanbod introduceren we ook een aantal inspirerende nieuwe cursussen, waaronder: Musical training, Keramiekatelier voor kinderen, Maak je eigen solo (theater), Muziek op Schoot (baby, dreumes, peuter), Schrijversklas (theater), Koperensemble, Van kostuum naar personage, Printmaking and painting (Engelstalig), Spoken word, Muziekproductie: Maak, mix en master, Theater overdag, Mannenkoor, Eenakters schrijven, Edelsmeden voor kinderen, Fotografische collagetechnieken (mixed media), Musicaltraining, DIY: Art(ist) books, Muziekproductie: Hiphop en scratch, Opnametechniek, Van lichtbeeld naar spel, Liedinterpretatie musical, Muziekproductie techno & house én meer!

Gedurende het jaar kondigen we de ééndaagse workshops beeldende kunst, workshopdagen muziek en theaterweekenden aan.

“elke les gaat altijd veel te snel voorbij!” – cursist theater, Oog voor detail

Praktische informatie

Vanaf maandag 10 juni, 12 uur kunnen creatieven (in spe) zich inschrijven voor een cursus theater, muziekles of workshop beeldende kunst via bijvrijdag.nl/cursus. Aanmelden en plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.

Over VRIJDAG

In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG workshops, cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Daarnaast verzorgt VRIJDAG Onderwijs kunstlessen op scholen en buiten schooltijd (verlengde schooldag). In zeven Open Studio’s kunnen jongeren gratis creatief aan de slag en leeftijdsgenoten ontmoeten. De cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt brengen kunst en cultuur naar de wijken van de stad en via het KultuurLoket maken we amateurkunst in de hele provincie mogelijk met advies en ondersteuning. POPgroningen stimuleert popmuziek van Groningse bodem. Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG.