Inspiratie voor je carnavalskostuum voor dit jaar

GRONINGEN – Carnaval komt alweer bijna om de hoek kijken. En ook op sommige plekken in de provincie Groningen wordt inmiddels jaarlijks carnaval gevierd.

Carnaval is een bijzonder leuk feest. Maar als je een aantal jaren carnaval hebt gevierd, kan het soms lastig zijn om een nieuw carnavalskostuum te bedenken. Misschien wil je wel niet hetzelfde verkleed als vorig jaar, of wil je verkleed als iets unieks. Maar waar vind je nu de juiste inspiratie? En wat zijn leuke of creatieve ideeën voor een carnavalskostuum? In dit artikel zullen we een aantal originele carnavalskostuums bespreken. Zo kun je hopelijk wat inspiratie opdoen voor aankomende carnaval en zul je écht opvallen tussen de mensen.

Originele carnavalskostuums

Wil je dit jaar echt opvallen met jouw kostuum? Kies dan voor iets waar mensen misschien niet zo snel aan zullen denken. Wanneer je een standaard kostuum koopt dat bij elke carnavalswinkel verkrijgbaar is, zullen er waarschijnlijk veel mensen in dezelfde kleding rondlopen. Echter kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld zelf een outfit samen te stellen die bestaat uit allerlei accessoires.

Carnaval kostuum dames

Voor een carnaval kostuum dames zou je bijvoorbeeld als een elfje of fee verkleed kunnen gaan. Je kunt dan een zwierige jurk aanschaffen bij een kledingwinkel, of misschien heb je er al een thuis. Vervolgens kun je hier zoveel accessoires aan toevoegen als je zelf wilt. Denk bijvoorbeeld aan een bloemenkrans, elfenoren, veel sieraden, een slinger van bladeren, et cetera. Het gaat vooral om het geheel dat je uiteindelijk creëert.

Grappig carnaval kostuum

Vind je het leuk om mensen een lach op het gezicht te brengen? Dan is het zeker leuk om naar een grappig kostuum te kijken. Ook hier zijn er genoeg originele kostuums te vinden (maar helaas niet langer bij het failliete Silly Farm). Wat dacht je bijvoorbeeld van een toffe peer-kostuum, of misschien wil je wel verkleed als een rode peper óf zelfs een toilet? Woordgrapjes worden altijd wel goed ontvangen, dus het is ook zeker leuk om een kostuum samen te stellen rondom een woordgrap die je vaak maakt.

Kijk in je directe omgeving

De mogelijkheden voor een carnavalskostuum zijn eigenlijk oneindig. Weet je nu echt niet waar je moet beginnen? Een tip is om bijvoorbeeld te kijken naar je favoriete Disneyfilms en -series. Misschien zit hier wel een herkenbaar personage in waar je een leuk kostuum van kunt samenstellen. Als je met een groep gaat feesten, kan het ook leuk zijn om een groepskostuum te maken. Ga bijvoorbeeld verkleed als de Teletubbies, Troetelbeertjes, Sesamstraat, Power Puff Girls… Noem maar op!

Foto: Ben_Kerckx/Pixabay