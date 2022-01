Jan Liewes uit Glimmen exposeert schilderijen en etsen

GLIMMEN – Van 29 januari tot en met 30 maart zijn er schilderijen en etsen van Jan Liewes uit Glimmen te bekijken in de showroom van Inter Art in Emmen.

Al op de lagere school was Jan Liewes (1946) meer geïnteresseerd in tekenen dan in de andere vakken. In de loop der jaren heeft hij vele etsen, pentekeningen en schilderijen gemaakt, waarop de Drentse bosrijke natuur te zien is en karakteristieke Drentse dorpen met rustieke boerderijen en dieren in de wei. Ook schildert hij graag het weidse Groninger land en de waddenkust.

Kunstenaars uit de regio

Liewes heeft meegedaan aan kunstmarkten en er zijn meerdere exposities geweest van zijn werk. Tegenwoordig woont hij in Emmen en begeleidt daar een schildergroep in ontmoetingscentrum De Cocon. De expositie van Inter Art in Emmen wordt georganiseerd door Galerie Beeldbrengers uit Emmer-Compascuum. Elke acht weken wordt er nieuw werk getoond van kunstenaars uit de regio.

Foto: Jan Liewes