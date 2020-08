Johan van der Dong maakt portretten van coronaslachtoffers

Johan van der Dong (Hoogkerk, 1962) is conceptueel kunstenaar in Grijpskerk. Met zijn kunst wil hij mensen aan het denken zetten. Zoals hij zelf zegt: “Kunst kan mooi zijn, maar soms ook spuuglelijk. Het gaat om de boodschap die ieders brein aan het denken zet.”

Zo heeft hij bijvoorbeeld geprobeerd de vergankelijkheid in beeld te brengen door het project Versteend Verleden, mat hij schedels op in zijn project De Schedelmeting en faciliteerde hij de projecten die hem internationale faam bezorgden: De Postbus van God en de Hotline van God.

Daarnaast is hij ook een professionele schilder van waddenlandschappen en legt hij graag wringende kwesties vast, zoals de effecten van de aardbevingen in Groningen.

Johan is in 2010 getroffen door een beroerte. Daardoor heeft hij fysieke beperkingen en is zijn gezondheid kwetsbaar geworden. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en Johan zou Johan niet zijn als hij niet met een enorme onverzettelijkheid zou doorwerken aan zijn projecten. Ideeën daarvoor heeft hij elke dag en hij gaat er vervolgens met een adembenemende inzet en persoonlijke betrokkenheid mee aan de slag. Hiermee oogst hij bewondering en wereldwijde erkenning.

Momenteel is Johan bezig met de voorbereidingen van het project Coronakussen. Daarvoor wil hij graag foto’s ontvangen van mensen die zijn overleden als gevolg van het coronavirus. Die foto’s laat hij op kussens drukken en daarmee maakt hij een respectvolle installatie die alle ruimte geeft om stil te staan bij de verliezen die velen door het Covid-19 virus hebben geleden. Op www.voordekunst.nl/projecten/10676-coronakussen is een crowdfundingsactie gaande om hem financieel te steunen dit project voor elkaar te krijgen.

Na de zomer vind je Johan met zijn werk in o.a. in Den Haag, Hoogkerk en in Best Western Hotel Restaurant Aduard. Wil je meer weten over Johan, zijn werk en zijn plannen? Kijk op www.johanvanderdong.nl.

Foto: Fier Westerkwartier