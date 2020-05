Eelke Solle is geboren en getogen in Lutjegast. Hij heeft een grote liefde voor de Westerkwartierder streektaal, met de taal waarin je bent opgegroeid kun je het beste je emoties kwijt. Eelke is één van de vertellers van het Vertelcollectief Kom op Verhoal en ‘puutholler’ bij de Stichting Mien Westerkwartier. In het dagelijks leven is hij Personeelsadviseur in het onderwijs en daarnaast trouwambtenaar in de gemeente Westerkwartier.

Foto: Fier Westerkwartier