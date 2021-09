Jubileumconcert in Groningen door de Roden Girl Choristers

GRONINGEN – De Roden Girl Choristers bestaan twintig jaar. Deze mijlpaal viert het koor met twee jubileumconcerten: op 25 september in de Grote Kerk in Leeuwarden en op 2 oktober in de Martinikerk in Groningen. Onder de naam ‘With a Triumphant Shout’ biedt het concert hoogtepunten uit de Anglicaanse muziek, met medewerking van een mannenensemble van de Nederlandse Bach Academie. Beide concerten beginnen om 20.00 uur.

“Het is prachtig dat we, na een pittige periode, als eerste project ons jubileumfeest gaan vieren”, vertelt artistiek leider en dirigent Sonja de Vries. Met een enthousiaste groep van ongeveer dertig meisjes tussen 6 en 20 jaar zetten de Roden Girl Choristers zich al twee decennia in voor de Engelse koortraditie. Sietze de Vries begeleidt het koor op orgel, Joost Hettinga werkt mee als trompettist. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via rodengirlchoristers.nl.

Foto: Roden Girl Choristers