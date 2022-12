Kerstavond in Engelse sfeer in Aa-kerk met Roder Jongenskoor

GRONINGEN – Wil jij kerstavond doorbrengen in Engelse sfeer? Dat kan! Het Roder Jongenskoor verzorgt op 24 december het jaarlijks terugkerende Festival of Lessons and Carols in der Aa-kerk in Groningen.

Je hoort de prachtigste Engelse kerstliederen gezongen door de jongens bij kaarslicht onder begeleiding van dirigent Jaap de Kok en organist Sander van den Houten, afgewisseld door korte Engelse lezingen van lector Alexandra van den Doel. Kaarten zijn te koop bij boekhandel Van der Velde (A-kerkhof 45-47) en verkrijgbaar via roderjongenskoor.nl. De kosten in de voorverkoop zijn 20 euro en aan de kerk 22,50 euro per kaart. Voor kinderen tot en met 13 jaar en voor studenten tot en met 26 jaar kosten de kaarten 12,50 euro per stuk.

Foto: Roder Jongenskoor