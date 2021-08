Kleinere 31e editie Noorderzon Festival donderdag van start

GRONINGEN – De 31e editie van Noorderzon vindt in aangepaste vorm plaats van 12 t/m 22 augustus 2021. Het festival wordt georganiseerd op tien locaties in de binnenstad en krijgt twee ‘eilanden’ in het Noorderplantsoen met beperkte capaciteit.

De laatste locaties en tenten worden op dit moment opgebouwd en ingericht om aanstaande donderdag van start te kunnen gaan. Tijdens het Noorderzon Festival of Performing Arts & Society kunnen bezoekers elf dagen lang een uitgebreid internationaal en lokaal theaterprogramma bezoeken, een divers lezingenprogramma bijwonen en genieten van muziek, literatuur, kindervoorstellingen en installaties.

Kleinere editie

De noodgedwongen veel kleinere 31e editie van het festival vindt plaats op tien locaties in de binnenstad van Groningen én op twee afgesloten ‘eilanden’ in het Noorderplantsoen: Noord en Zuid. De twee eilanden in het Noorderplantsoen zijn gratis te bezoeken, maar er is beperkt plek. Bezoekers kunnen daar op de terrassen plaatsnemen en iets eten en drinken. Overal is sprake van 1,5 meter afstand, vaste zitplekken en beperkte capaciteit.

Eilanden Noord en Zuid

De twee ‘eilanden’ in het Noorderplantsoen zijn gratis toegankelijk, mits er nog plek is. Bezoekers worden geteld. Als het vol is, kunnen er pas nieuwe bezoekers bij als andere bezoekers het terrein hebben verlaten. Op de twee eilanden zijn onder meer terrassen, eet-en drinkgelegenheden en de voorstellingslocaties: Apollo en Pollux op Noord, Castor en Recirquel op Zuid. De in-en uitgangen van de voorstellingslocaties bevinden zich buiten de eilanden, zodat bezoekers altijd naar hun voorstelling toe kunnen – ook als het eiland vol zit.

Downtown Groningen

Naast in het Noorderplantsoen is Noorderzon dit jaar ook weer in Downtown Groningen te vinden. De volgende plekken zijn locatie van Noorderzon 2021: De Oosterpoort, Grand Theatre, Forum Groningen, VRIJDAG Theater, Simplon, Vera, Lutherse Kerk, EMG, Vloeivelden Suikerterrein, Muziekschool VRIJDAG.

Praktisch

Noorderzon wordt als 1,5 meter-evenement georganiseerd. Toegang tot Noorderzon is mogelijk zonder test- en/of vaccinatiebewijs. Noorderzon werkt met vaste zitplaatsen, placeren, afstandsmaatregelen, registratie op de terrassen, gezondheidscheck en beperkte aantallen bezoekers. De capaciteit van de locaties blijft beperkt.

Programma

Van een aanstekelijke ontdekkingsreis naar dansstijlen van Anouk Kruithof naar doe-het-zelf-theater van Ant Hampton en Tim Etchells, en van cutting edge virtual-reality-theater van Susanne Kennedy naar Khashabi Theatre’s briljante kat-en-muis-spel: Noorderzon 2021 presenteert ook dit jaar een bijzonder, internationaal theaterprogramma. Daarnaast is er met het &Society een uitgebreid lezingenprogramma met onder meer Teun van de Keuken, Raoul Heertje en Micha Wertheim, zijn er dagelijkse concerten op de Apollo in het Noorderplantsoen, verschillende kindervoorstellingen, een divers literatuurprogramma en installaties.

Kaartverkoop

Kaarten voor voorstellingen zijn alleen online verkrijgbaar via de website van het festival. Kaarten blijven online beschikbaar tot vlak voor aanvang van de voorstelling, bezoekers kunnen dus – indien nog beschikbaar – ook ter plekke online via hun telefoon online een kaartje kopen. Er zijn dit jaar geen Kiosken of fysieke kaartverkooppunten.

Over Noorderzon

Noorderzon Festival of Performing Arts & Society is de ietwat curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld… én een groots zomerfeest in het Noorderplantsoen in Groningen. Meer praktische informatie en tickets op noorderzon.nl.

Foto: Niels Knelis Meijer