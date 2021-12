Kleur de Stad zorgt voor lichtpuntje in donkere dagen

GRONINGEN – Deze kerstvakantie roept Kunstpunt Groningen Stadjers op een bijdrage te leveren aan een bijzonder kunstwerk.

De lichtinstallatie Kleur de Stad van Mr.Beam kleurt en verlicht het stadhuis in Groningen. Iedereen kan meedoen door een kleurplaat van het stadhuis in te kleuren. Deze kleurplaat is te downloaden en voor 10 januari in te sturen op kunstpuntgroningen.nl/kleurdestad. Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 januari zijn projecties van de kleurplaten te zien op de Grote Markt in het kader van ESNS ART.

ESNS ART

Projectleiders Wietske van der Graaf en Sander Vermeulen: “Ondanks dat ESNS (Eurosonic Noorderslag) dit jaar opnieuw volledig online plaatsvindt, gaan wij met ESNS ART ervoor zorgen dat er toch iets verrassends te zien is in de binnenstad tijdens de festivalperiode.”

Mr.Beam

Mr.Beam Studio, opgericht in 2009, is een creatief team van multidisciplinaire professionals die een passie delen voor motion design, projecties, animaties, interactief design en technische innovaties. Hun werk brengt alledaagse voorwerpen, gebouwen en andere ruimtes tot leven.

Foto: Mr.Beam/Kunstpunt Groningen