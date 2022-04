Korenfestival ZingZing! in Veendam op 19 juni

VEENDAM – Op zondag 19 juni organiseren Koorplein Noord-Nederland en het KultuurLoket weer het korenfestival ZingZing!

Het festival vindt dit jaar plaats in Theater vanBeresteyn in Veendam. ZingZing! is een inspiratie- en ontmoetingsfestival voor alle koren uit de provincie Groningen. Aanmelden voor editie 2022 kan tot 9 april via kultuurloket.nl/zingzing. Daarna wordt er, op volgorde van binnenkomst van je aanmelding én rekening houdend met de grootte van de koren en van de zalen, de plaatsing bepaald. Je hoort half april of jouw koor mee kan doen.

Een korte impressie van het programma

Net als voorgaande edities zijn er weer een flink aantal podiumplekken voor deelnemende koren. Daarnaast wordt er een dirigentenlunch georganiseerd en zijn er interessante workshops (waaronder zangtechniek en wereldmuziek) voor alle koorleden en andere bezoekers. Heb je altijd al zelf als maestro voor een koor willen staan? Dit is je kans! Ook kan er samen worden gezongen in het gezellige Meezingcafé.

Elk koor treedt 20 minuten op. Er zijn ook workshops waar je als individuele koorzanger aan mee kunt doen. Deelname is €35,- per koor en €1,- per koorlid.

Foto: ZingZing!