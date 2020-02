Kritisch boek over Forum Groningen door Mike Tomale

GRONINGEN – Journalist Mike Tomale schreef een kritisch boek over Forum Groningen dat vanaf vandaag te bestellen is.

Weet jij nog wie er allemaal betrokken waren bij de keuze om te komen tot het project Grote Markt oostmarkt in Groningen? Was het Groninger Forum wel of niet onderdeel van dit prestigieuze project? Wat stond destijds in de startnotitie van de Gemeente en waar ging het referendum over?

Met het boek Het Groninger Forum, draak of icoon? hoopt Tomale een duidelijk beeld te scheppen van het omstreden bouwproject. Een project dat zo complex is geworden, dat het abstract werd en de gemiddelde burger weinig meer interesseerde. In het 241-pagina’s tellende boek maakt Tomale duidelijk waarom alles rond de Grote Markt zo waardevol is voor de burgers en waarom de visie van bestuurders daar soms haaks op staat.

Voor- en tegenstanders

Niet alleen tegenstanders en critici worden aan het woord gelaten, zoals wijlen Bert Dijkhuizen van de Stadspartij, Jacob Bolhuis en Drs. Johan Meijering. Maar ook voorstanders als Willem Smink, voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten voor de PvdA in Groningen, Dirk Nijdam, directeur van het Groninger Forum, Elzo Dijkhuis, Senior Projectmanager Grote Markt en Sietze Bodewits, technisch projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente Groningen. En nog veel meer Groningse prominenten zullen feiten en meningen delen.

Tomale heeft het boek opgedragen aan de inwoners van de stad Groningen.

Mike Tomale

Mike Tomale, werkzaam als freelance journalist en schrijver, oud hoofd- en eindredacteur van de Groninger Krant en vooral oud-Stadjer, schreef eerder in 2015 het journalistieke werk Bevingen, over de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. In 2019 publiceerde hij een (dag)boek over de laatste negen maanden voorafgaand aan het overlijden van zijn vrouw, genaamd Kanker krijg je niet alleen.

Foto: Mike Tomale